O Santa Clara pretende despedir-se de 2016 com uma vitória esta tarde (16h00) frente ao Sporting da Covilhã, em partida da 20.ª jornada da II Liga de futebol, no sentido de continuar a perseguição ao segundo lugar do campeonato



Vencer o Covilhã esta tarde é o objetivo do Santa Clara que pretende fechar o ano em grande.