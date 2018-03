Carlos Fiolhais fala sobre ciência e literatura no IAC

O Professor Catedrático de Física da Universidade de Coimbra "apresentará vários exemplos de encontros entre a ciência e a literatura, em verso e em prosa, incluindo não só grandes nomes do cânone português como Luís de Camões, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós e Fernando Pessoa, mas também autores nacionais mais recentes como António Gedeão, Gonçalo M. Tavares e Adília Lopes", pode ler-se numa nota informativa enviada a este jornal.

De acordo com a mesma fonte, "será ainda dada particular atenção a escritores açorianos como Antero de Quental e Vitorino Nemésio. O primeiro, autor de um notável soneto intitulado “Evolução”, marcado pela perspetiva darwinista. O segundo, autor de vários poemas, incluídos no livro “Limite de Idade”, claramente influenciados pela física e biologia modernas".



O objetivo passará por demonstrar que "ciência e literatura têm mais pontes do que normalmente se crê".