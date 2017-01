Carlos César surpreendido e preocupado com discurso de Donald Trump

O presidente do Partido Socialista (PS) manifestou-se surpreendido e preocupado com o discurso do novo Presidente norte-americano pela falta de referências à democracia e por omissões no papel dos Estados Unidos no mundo.



“Fiquei surpreendido pela falta de referências no discurso do presidente Trump à ‘Democracia’ e preocupado por omissões no papel dos EUA no mundo. Ficou-se por uma invocação inconclusiva sobre a devolução do poder ao povo e por uma maior determinação no combate ao terrorismo”, escreveu Carlos César na sua página pessoal de Facebook. O também líder parlamentar do PS alertou para os “sinais menos confiantes” para a comunidade internacional. “Se optarmos por uma interpretação pessimista dessas lacunas e invocações reteremos uma promessa de uma América voltada para si mesma, social e politicamente bem mais tensa e musculada, economicamente mais protecionista e externamente menos universalista e menos implicada na paz e na coesão nos cenários internacionais e regionais”, vincou o presidente do PS. Carlos César sublinhou, contudo, que Donald Trump “deve ser mais julgado” pelos seus atos e pelas suas decisões do que pelas suas palavras, antecipando que, dentro de “algumas semanas será certamente possível reinterpretar” o discurso inaugural com melhores conclusões. O dirigente socialista termina a publicação com um apelo para que Portugal assuma as suas posições. “Agora, respeitando e considerando a nova administração americana, continua a ser tempo de Portugal reafirmar uma posição mais ativa na relação bilateral, que devemos proteger, e na nossa condição euro-atlântica que os nossos governos tendem a esquecer”, defendeu o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, arquipélago que tem uma grande comunidade nos Estados Unidos. Segundo a Direção Regional das Comunidades dos Açores, que cita dados dos últimos censos norte-americanos, a comunidade portuguesa nos Estados Unidos é de cerca de 1,4 milhões de pessoas, estimando-se que 70% seja de origem açoriana. Não obstante estar representada em todos os estados daquele país, a comunidade açoriana é mais expressiva na Califórnia, Massachusetts e Rhode Island. Entre 1960 e 2014, saíram da região com destino aos Estados Unidos 96.292 emigrantes, informou a Direção Regional das Comunidades. Donald Trump tomou posse como o 45.º presidente dos Estados Unidos, sucedendo a Barack Obama. Na cerimónia, realizada em Washington, estiveram os ex-presidentes Jimmy Carter, George W. Bush e Bill Clinton, acompanhado da mulher e ex-candidata presidencial dos democratas, Hillary Clinton.