Carlos César convoca para dia 18 eleições para a direção da bancada do PS

O presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, convocou para o próximo dia 18 eleições para a direção da bancada, disse hoje à agência Lusa fonte oficial dos socialistas.

De acordo com a mesma fonte, o prazo para a entrega de listas termina no dia 16 deste mês, dois dias antes do ato eleitoral interno dos deputados socialistas.

A expetativa generalizada entre os deputados do PS contactados pela agência Lusa é a de que o presidente do Grupo Parlamentar do PS será recandidato ao cargo, assumindo assim a liderança da bancada até ao final da legislatura.

Na equipa da atual direção, o líder parlamentar socialista vai ter de fazer pelo menos uma alteração, já que uma das suas vice-presidentes, Luísa Salgueiro, foi eleita no passado domingo presidente da Câmara de Matosinhos.

Além de Luísa Salgueiro, que abandonará em breve a Assembleia da República, fazem parte da atual equipa de Carlos César os seguintes vice-presidentes: Ana Catarina Mendes (secretária-geral adjunta), Carlos Pereira (líder do PS/Madeira), Filipe Neto Brandão, Idália Serrão, Ivan Gonçalves (secretário-geral da JS), João Galamba (porta-voz deste partido), João Paulo Correia, João Torres, Lara Martinho, Pedro Delgado Alves e Susana Amador.

As eleições para a direção da bancada estiveram inicialmente marcadas para 11 de outubro.

Contudo, a eventual saída de deputados após as eleições autárquicas levou ao adiamento por uma semana, para serem analisadas as consequências no funcionamento da bancada.