Carlos Carvalhal assume comando técnico do Swansea

“Bem-vindo ao Swansea, Carlos Carvalhal”, lê-se numa curta mensagem naquela rede social do clube galês, no qual atua Renato Sanches.

Esta será a primeira experiência de Carlos Carvalhal na ‘Premier League’, após duas épocas e meia ao serviço do Sheffield Wednesday, do ‘Championship’, segundo escalão do futebol inglês.

O contrato de Carlos Carvalhal, de 52 anos, que conta no seu currículo com passagens pelo Sporting, Sporting de Braga, Marítimo, Belenenses, Besiktas e Istambul, entre outros, é até ao final da temporada, com a opção de uma época de extensão.

Carvalhal, que rescindiu com o Sheffield na véspera de Natal, depois de liderar o clube por duas vezes consecutivas aos ‘play-offs’ de subida do ‘Championship’, estreia-se no sábado em casa do Watford, clube orientado pelo compatriota Marco Silva.

O treinador português, que substitui Paul Clement, chegou a acordo na noite de quarta-feira e já hoje vai orientar o treino e tomar contacto com as instalações e estrutura do clube.

“Estamos muito satisfeitos com o compromisso. Sentíamos que precisávamos de resolver a situação da liderança interina o mais rápido possível e, embora o tempo seja escasso, aguardamos a segunda metade da temporada com otimismo renovado”, disse o presidente do Swansea, Huw Jenkins.

O presidente do clube destacou o sucesso de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday, com a presença por duas vezes na luta pela subida, e considerou o caráter e a personalidade do treinador como vitais e cruciais para liderar o Swansea neste momento dedicado (último lugar da ‘Premier League’).

“Ele acumulou muita experiência ao longo dos anos, o que garantirá a estrutura e organização da equipa. [Carlos Carvalhal] é ambicioso e, perante um desafio tão grande como este, sei que ele vai enfrentá-lo sem medo”, disse Huw Jenkins.

A equipa técnica de Carlos Carvalhal, ainda de acordo com o dirigente, será divulgada posteriormente.