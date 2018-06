Carlos Barbosa anunciou em Ponta Delgada novidades do ACP para o setor automóvel

Esta foi uma das medidas referidas por Carlos Barbosa, presidente do ACP, durante um encontro com os sócios dos Açores, para dar a conhecer as prioridades e os projetos que estão a ser desenvolvidos pelo ACP.

O ACP recorda em comunicado que desde o início do ano, lançou diversos serviços inovadores na área do automóvel, nomeadamente, o serviço de assistência automóvel “Proteção de Avaria” com características únicas e inovadoras face à oferta existente em Portugal e no mercado europeu. O ACP lançou um novo seguro automóvel em fevereiro deste ano, com prémio fixo de 10,99 euros por mês, independentemente da cilindrada do automóvel e da localidade onde circula a viatura.

“Estes novos serviços foram criados pelo ACP com o objetivo de dar aos nossos sócios um conjunto de vantagens que tornem a sua vida mais confortável, mais segura e, sobretudo, mais económica”, afirmou Carlos Barbosa no final do encontro.

Refira-se que Carlos Barbosa tem feito um ‘road-show’, percorrendo as diversas delegações do ACP espalhadas pelo país, com objetivo de criar uma maior proximidade entre o ACP e os seus sócios.