Cáritas pede 10 milhões de velas acesas pela paz

No âmbito da Campanha 10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz, a Cáritas da Ilha Terceira convida as famílias a acenderem uma vela como símbolo da paz, na noite de Natal.

A iniciativa, explica uma nota de imprensa da Cáritas, pretende sensibilizar as pessoas para os valores da justiça e da paz, fazendo com que "assumam um compromisso de atenção e defesa da paz no mundo, através do gesto simbólico de acender uma vela na Noite de Natal."





A venda das respetivas velas será feita nas diversas paróquias da ilha e na Praça Velha, podendo também ser adquiridas na sede da Cáritas da Ilha Terceira.





Este ano, as verbas que resultarem desta campanha reverterão, em 65 por cento, para as Cáritas Diocesanas, que as aplicarão nos seus projetos. O restante montante destinar-se-á a ajudar as vítimas dos incêndios em Portugal, informa a mesma nota.