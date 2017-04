Capitanias nos Açores alertam para agravamento do estado do mar a partir de domingo

As capitanias dos portos de Santa Cruz das Flores, Horta, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória,alertaram hoje para o agravamento do estado do mar a partir de domingo, prevendo ondas de seis metros.



Em comunicado, o Capitão do Porto de Santa Cruz das Flores e da Horta, Rafael da Silva, refere que nas ilhas do grupo ocidental [Flores e Corvo], a agitação marítima, “inicialmente de norte e depois rodando para nordeste, pode ter valores de seis metros de altura, esperando-se que o período mais gravoso ocorra durante a manhã de 10 de abril”. “Nas ilhas do triângulo [São Jorge, Faial e Pico] a agitação marítima será essencialmente de norte, podendo atingir valores de seis metros de altura, na noite de domingo para segunda-feira, diminuindo paulatinamente ao longo do dia 10, oferecendo ainda assim especial atenção”, acrescenta Rafael da Silva. Já na quinta-feira, o Capitão do Porto de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, João Mendes Cabeças informou que se prevê "vento forte, superior a 30 nós, inicialmente de noroeste, rondando para nordeste, acompanhado de um incremento da agitação marítima, de norte”. A autoridade marítima recomenda a adopção de medidas de precaução, como o reforço da amarração das embarcações. Além disso, a população em geral deve evitar passeios junto à costa e a prática de atividades lúdicas em zonas expostas à agitação marítima.