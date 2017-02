Capital social da SATA Air Açores aumenta em cerca de 21,6 ME

O capital social da SATA Air Açores, empresa do grupo SATA que assegura as ligações aéreas entre as ilhas do arquipélago, vai aumentar em cerca de 21,6 milhões de euros, segundo uma resolução publicada em Jornal Oficial.



"O referido aumento de capital, para além de dar continuidade à estratégia de reestruturação do setor público empresarial, por via de uma maior autonomia e solidez financeira desta sociedade, vai ao encontro de uma recomendação da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas", refere a resolução do Conselho do Governo.

Segundo o documento, "a forma de transferência dos 21.580.735,00 euros, e consequente reforço do capital social por via da subscrição de 4.316.147 ações novas, observa o modelo societário do grupo SATA".

O capital social da SATA Air Açores é atualmente de 16,8 milhões de euros.

À agência Lusa, o secretário regional dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Fraga, explicou que "este aumento do capital social da empresa visa reforçar a estratégia de consolidação económica e financeira do grupo SATA e a sua capitalização".

"Enquadra-se na reestruturação do setor empresarial da região, que não se limita à extinção ou fusão de empresas, mas também a dotar todas as empresas públicas dos meios necessários a cumprirem o seu objeto social", adiantou Vítor Fraga.

A resolução do Conselho do Governo autoriza a transferência de quase 21,6 milhões de euros para a SATA SGPS, detida na sua totalidade pela Região Autónoma dos Açores, a concretizar em seis anos económicos, com início em 2017 e termo em 2022, no montante de cerca de 3,5 milhões de euros anuais.

A mesma resolução mandata o representante da região para, na assembleia-geral da SATA SGPS, aprovar a aplicação do montante em aumento do capital social da SATA Air Açores.