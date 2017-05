Capa do Santo Cristo deste ano foi oferecida por um jovem seminarista

Um jovem seminarista da freguesia das Sete Cidades, em São Miguel, foi o autor da capa que este ano vai vestir a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres durante as festas que têm o seu ponto alto com a procissão do próximo domingo.



A capa foi apresentada esta manhã na sacristia do Santuário do Santo Cristo, tendo a zeladora da imagem, a irmã Margarida Borges, explicado que "muitos foram os obstáculos com que este jovem se debateu para concretizar o seu sonho, nomeadamente os poucos recursos económicos, ao ponto de ter de fazer alguns sacrifícios para conseguir levar por diante a elaboração da capa". Ao fim de três anos de trabalho, a capa que o jovem Aurélio Sousa mandou fazer em veludo vermelho, com bordados vindos de Espanha e aplicados em São Miguel, ficou pronta e tem a originalidade de trazer, nas costas, um laço em prata que simboliza a luta contra o cancro, doença que afetou uma familiar deste seminarista e que moveu a fé deste jovem na sua conceção. * *Leia a reportagem completa sobre a apresentação da capa que o Santo Cristo vai usar na procissão deste ano no jornal Açoriano Oriental de sexta-feira, 19 de maio de 2017.