Cantores Shawn Desman e Danny Fernandes entre os terceirenses reconhecidos por associação no Canadá

"Os cantores Shawn Desman e Danny Fernandes estão entre os 150 Terceirenses que vão ser reconhecidos neste aniversário do Canadá pela nossa coletividade", afirmou Nellie Pedro, a presidente de 'Os Amigos da Terceira - Canadá'.

O país norte-americano está a comemorar em 2017 o seu 150.º aniversário e a associação está a reconhecer "Terceirenses e descendentes" que "tenham promovido a cultura e as tradições" daquela região açoriana no Canadá.

"Entre empresários de muito valor, artistas, encontram-se ainda pioneiros da imigração para o Canadá de 1954, elementos dos grupos das danças de Carnaval, das Touradas à moda da Terceira, nomeadamente ganadeiros, entre outras personalidades", acrescentou.

A cerimónia de entrega de certificados oficiais dos 150 anos do Canadá, terá lugar no dia 12 de novembro, pelas 13:00 (18:00 de Lisboa), no Renaissance by the Creek, em Mississauga.

Fundada em 2005, a associação Amigos da Terceira - Canadá, já angariou mais de 100 mil dólares (68,7 mil dólares), que foram canalizados para causas solidárias.

Oficialmente, há 429 mil portugueses e lusodescendentes no Canadá (censos 2011), mas calcula-se que existam cerca de 550 mil, estando a grande maioria localizada na província do Ontário. Estima-se que entre 60% a 70% sejam de origem açoriana.