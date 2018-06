Cantora Sara Miguel orienta três workshops de voz e improvisação em Angra do Heroísmo

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro promove um conjunto de workshops relacionados com a voz e as suas potencialidades, exercícios e técnicas, com a orientação de Sara Miguel. São três workshops distintos: dia 11 de junho, “Circle Singing”; dia 12 de junho, Técnica Vocal e dia 13 de junho, Canto e Improvisação.

As inscrições são limitadas e o nº de vagas é diferente em cada Workshop. O preço é 10€ por cada workshop ou 25€ pelos três.



Sara Miguel nasceu no Porto em 1987. Desde cedo demonstrou aptidão e gosto particulares pelas artes – enquanto pequena desenhava bastante; a partir do ensino básico desenvolveu hábitos de leitura sólidos, começando a escrever textos poéticos por volta desta altura; estudou piano desde os 6 anos de idade e passou pelo canto lírico aos 15, trocando para o estudo de canto jazz aos 20. Aos 12 anos de idade foi uma das vencedoras a nível nacional das Olimpíadas da Leitura organizadas pelo Jornal de Notícias. A música foi o ramo artístico que levou mais a sério no seu crescimento, acabando por licenciar-se em Canto Jazz na ESMAE em 2011 depois de uma breve passagem pelo curso de Psicologia na Universidade do Porto.