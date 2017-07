Cantora francesa Barbara Weldens morreu durante um concerto

Barbara Weldens, de 35 anos, escritora de canções, colapsou em palco, na igreja de Goudron, onde atuava, no âmbito do Festival Léo Ferré.

A polícia está a investigar as circunstâncias da sua morte e recusou-se a fazer qualquer especulação, embora a BBC e o canal Europe 1 reportem que é provável que Weldens tenha sido eletrocutada.

A cantora, que estava a meio de uma digressão, tinha lançado em fevereiro o seu primeiro álbum, “Le grand H de l'homme”, e vencido vários prémios para novos talentos, nos últimos anos.

Entre as maiores influências de Barbara Weldens estava o cantor belga Jacques Brel, autor de "Ne me quitte pas" e "La valse à mille temps", tendo a artista conquistado o primeiro prémio no Concurso de Jovens Talentos 2016, do Festival Jacques Brel.

No ano passado foi igualmente distinguida com os prémios Revelação e Criatividade da Academia Charles Cros.

Barbara Weldens cresceu nos circos, como destaca a sua biografia 'online', onde aprendeu acrobacia e trapézio, com os seus pais.

Na adolescência, ouvia sobretudo as canções de Brel e de Barbara, que a inspiraram. Começou "secretamente a compor e a cantar", lê-se no seu sítio na internet.

No final de 2011, optou pela carreira musical, com Le Collectif TDP, com quem assumiu a direção do Théâtre de Pierres, em Fouzilhon.

O álbum de estreia, "Le grand H de l’homme", teve origem nas oficinas artísticas deste projeto, a que se associaram os músicos Marion Diaques e Barbara Hammadi, que passaram a acompanhar Barbara Weldens.

"Le grand H de l’homme" contou com arranjos de Cédric Riche, Christophe Boucher e de Barbara Hammadi.