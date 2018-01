'Cantautor' Raoul Vignal atua esta sexta-feira em São Miguel

O cantautor francês Raoul Vignal arranca na quarta-feira uma digressão em Portugal que o levará a apresentar o disco "The Silver Veil", de 2017, em oito cidades, incluindo uma passagem pelos Açores.

Na quarta-feira, Vignal toca em Alcobaça, rumando até Ponta Delgada, nos Açores, na sexta-feira, antes de voltar a Portugal continental para mais seis datas: Lisboa, no sábado, Coimbra, no domingo, Aveiro, na segunda-feira, Braga, na terça-feira, Barcelos, na quarta-feira, dia 31, e Porto, em 04 de fevereiro, um domingo.

Pelo meio, o francês dá ainda um salto à Galiza para espetáculos em Vigo e Ourense, respetivamente em 01 e 02 de fevereiro.

Raoul Vignal, com raízes na cidade de Lyon, começou a tocar em 2010 e a sua música pode ser definida como um género de folk moderna.

"The Silver Veil", do ano passado, marcou a sua estreia no formato longa-duração, depois de alguns EPs e trabalhos para filmes, registados ora em França ora na cidade alemã de Berlim, onde viveu dois anos.

A organização dos concertos do músico em Portugal destaca o "murmúrio aveludado da voz" de Vignal e "o seu dedilhar delicado e descomprometido" da guitarra.