Canil de Ponta Delgada vai continuar programa de esterilização gratuita de cadelas

A câmara municipal de Ponta Delgada anunciou que o Centro de Recolha Oficial de Ponta Delgada (Canil Municipal) vai continuar, até dezembro, a esterilizar cadelas, a título gratuito, desde que as mesmas tenham as vacinas em dia e chip, bem como estejam registadas nas respetivas juntas de freguesia.

Nota da câmara acrescenta que caso as cadelas não cumprem os requisitos acima referidos, a esterilização será gratuita, mas todos os seus donos terão de pagar uma taxa no valor de 17,40 euros para que estas possam ser vacinadas e ficar com identificação eletrónica (chip). Aliás, a legislação em vigor assim o obriga.

Para usufruir desta campanha os munícipes devem dirigir-se ao Canil Municipal de Ponta Delgada, na canada das Murtas, em São Roque. Esta campanha decorre desde de 2016.

Para a inscrição, é necessária a apresentação do comprovativo do domicílio fiscal em Ponta Delgada, Povoação, Vila Franca ou Nordeste e os animais têm de estar com identificação eletrónica e vacinação em dia.

Os requisitos para participar nesta campanha de esterilização gratuita, são também uma forma de fiscalizar as irregularidades que são cometidas por parte dos donos e que podem por em causa o bem estar animal.