Candidaturas das IPSS aos apoios da CMPD até 31 de março

As instituições particulares de solidariedade social (IPSS) de Ponta Delgada que se quiserem candidatar aos apoios da respetiva Câmara Municipal já podem fazê-lo.

As candidaturas estarão abertas até ao dia 31 de março e a autarquia informa em nota de imprensa que as mesmas poderão ser efetuadas através da Divisão de Desenvolvimento Social do município, tendo por base o regulamento publicado em http://www.cm-pontadelgada.pt/pages/394?folders_list_35_folder_id=144

A nota da Câmara Municipal de Ponta Delgada explica que esta ajuda financeira visa promover o bem-estar social, estabelecendo condições que garantam "um apoio aos estratos sociais mais desfavorecidos, diretamente ou em colaboração com instituições particulares de solidariedade social”.