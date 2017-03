Candidaturas ao concurso "Eco Freguesia" abertas até dia 31

O Governo dos Açores promove a 8.ª edição do concurso "Eco Freguesia, freguesia limpa", ao qual se podem candidatar todas as juntas de freguesia do arquipélago até dia 31.



O concurso, organizado pela Direção Regional do Ambiente, "tem como objetivo reconhecer e distinguir o esforço das freguesias, em colaboração com as populações, na limpeza, remoção e destino final dos resíduos abandonados em espaços públicos", informa uma nota de imprensa do executivo açoriano. Desde 2016, o concurso passou a integrar dois novos projetos -- "A Minha Ribeira" e "Costa Limpa" -- dirigidos a todas freguesias em que existam linhas de água e zonas de costa que interesse monitorizar e assegurar as condições de limpeza.