Candidaturas abertas para o Colégio da Europa e à bolsa José Medeiros Ferreira

As candidaturas ao Colégio da Europa e à Bolsa de Estudo ‘José Medeiros Ferreira’ para a frequência de cursos de pós-graduação no ano letivo 2018/2019, estão abertas até 17 de janeiro do próximo ano.

A atribuição da Bolsa de Estudo ‘José Medeiros Ferreira’ é decidida após a admissão dos candidatos da Região Autónoma dos Açores ao Colégio da Europa, pelo que os candidatos a esta bolsa deverão ter concorrido e ser admitidos à frequência de um curso de pós-graduação no Colégio da Europa, nas áreas de Direito, Economia, Política e Administração, Relações Internacionais e Diplomáticas e Estudos Europeus Interdisciplinares.

Segundo uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), os candidatos a esta bolsa devem ainda ter, cumulativamente, até 30 anos de idade (completados à data do início do curso), realizado e concluído o ensino secundário na Região e serem residentes no arquipélago há, pelo menos, três anos.

O Governo dos Açores atribui anualmente esta Bolsa de Estudo para a frequência de um curso de pós-graduação nos campus de Bruges, na Bélgica, ou de Natolin, na Polónia, que inclui uma comparticipação nos encargos com as propinas do curso, incluindo alojamento e alimentação, além de uma viagem de ida e volta entre a residência do aluno e o local do curso.