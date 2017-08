Candidaturas a Praia + acessível apresentadas até 30 de setembro

As candidaturas ao prémio Praia + acessível 2017, atribuídos às praias disponíveis a pessoas com mobilidade condicionada, podem ser apresentadas até ao dia 30 de setembro, anunciou o Instituto Nacional para a Reabilitação.

Estas estações balneares, que concorrem para a nona edição do prémio, contêm "equipamentos e apoio especializado para o banho, ou passeio na praia, das pessoas com limitações de mobilidade; espaços de acolhimento reservados para estas pessoas, e para pessoas com cão-guia; atividades lúdicas inclusivas; estacionamento reservado gratuito; ampla divulgação das condições e serviços proporcionados", referiu o instituto.

"O prémio é concedido anualmente às duas praias que obtiverem melhor classificação na avaliação do júri e consiste na doação de equipamentos para melhorar a sua oferta de acessibilidade", revelou.

O programa conta com um total de 222 praias galardoadas em 2017.