Candidaturas a estágio no Gabinete da Região em Bruxelas abrem em janeiro

Os estágios, que têm a duração de três meses e podem prolongar-se por iguais períodos até ao limite máximo de nove meses, destinam-se a jovens licenciados, mestres ou doutorados, com idade até 30 anos.



A bolsa para estágio, no valor mensal de 1600 euros, constitui uma compensação pecuniária para comparticipar despesas de alojamento e alimentação durante o período de estágio. Além da bolsa, está também previsto o pagamento de seguros e de uma passagem aérea no percurso de ida e volta entre o local de residência do beneficiário, na Região, e o local do estágio.

Segundo uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), os critérios de seleção de candidatos comportam quatro componentes, nomeadamente avaliação curricular, carta de motivação, prova em língua estrangeira de trabalho e prova escrita de seleção, sendo ponderados nesta última a expressão e fluência em português, o sentido crítico e inovador, a argumentação curricular e os conhecimentos de questões europeias.

Estes estágios decorrem no âmbito do programa 'Estagiar Europa' que pretende criar condições para que os jovens possam adquirir conhecimentos práticos em contexto real de trabalho em instituições europeias, usufruindo, em particular, das estruturas regionais, inter-regionais ou comunitárias, bem como em departamentos ou serviços do Governo Regional dos Açores na União Europeia, fora do território nacional.