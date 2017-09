Candidato do PSD ao Corvo vai abdicar do vencimento se for eleito

O candidato do PSD à Câmara do Corvo afirma que se for eleito presidente vai abdicar do vencimento para criar um fundo para pescadores e agricultores, segundo uma missiva aos eleitores a que a Lusa teve hoje acesso.





“Não me candidato por motivos económicos ou com a pretensão de ocupar um cargo importante, e aproveito, desde já, para dizer que, caso seja eleito, irei optar por abdicar totalmente do vencimento de presidente da câmara, para que possa ser criado um fundo especial de compensação para os pescadores e agricultores nos meses de inverno, que faça face aos prejuízos trazidos pelas condições climatéricas adversas”, refere José Manuel Nunes.

Na carta, o cabeça de lista ao município único da ilha mais pequena dos Açores adianta que, “após um período de 16 anos como deputado” no parlamento regional, não pode esquecer “todos os incentivos e encorajamento que os corvinos” lhe foram dando nos últimos tempos.

José Manuel Nunes acrescenta ter chegado à conclusão “de que é altura para fazer mais e melhor pelo Corvo”, explicando que, “como uma equipa não se compõe apenas de uma pessoa”, escolheu para ter a seu lado “um grupo coeso” de “gente competente que pode fazer mais pelo Corvo”.

No manifesto com que se apresenta às eleições autárquicas de 01 de outubro, o candidato, funcionário público de 53 anos, propõe-se criar um cheque oferta no valor de mil euros a cada família como incentivo à natalidade e apoiar as associações de pescadores e de agricultores da ilha.

Já na área dos transportes e turismo, José Manuel Nunes quer incentivar a criação de empresas marítimo-turísticas e de novos trilhos pedestres.

O município do Corvo, o que tem menos eleitores do país, 349 no total, é liderada pelo PS, partido que tem três dos cinco mandatos. O PSD tem os dois restantes.