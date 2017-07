Candidato do PSD a São Roque do Pico quer mais população e desenvolvimento

O candidato pelo PSD à Câmara Municipal de São Roque do Pico, o independente Francisco Bettencourt, assumiu como prioridades atrair para o concelho "mais população e desenvolvimento", através de uma aposta no turismo.



"Trabalharemos todos juntos para um concelho mais empreendedor e mais populoso, sendo que o número de habitantes é essencial para que exista desenvolvimento local", disse Francisco Bettencourt na apresentação oficial da sua candidatura, no salão da casa do povo de Santo António, na ilha do Pico.

O candidato independente, mas que concorre às próximas eleições pelo PSD a uma das três autarquias da ilha do Pico, defendeu ainda uma aposta "no turismo", com particular ênfase para o turismo rural, como forma de atrair mais desenvolvimento para o concelho.

"Apostaremos sempre e muito no turismo. (…) É essencial reconhecer e divulgar todo o nosso património cultural e natural. Nesse sentido, o centro de defesa e estudo do património que criaremos desempenhará um papel essencial, uma vez que será capaz de definir medidas que contribuam para a melhoria, diversificação e aprofundamento da experiência do turista", sublinhou Francisco Bettencourt.

O candidato social-democrata é defensor de um "turismo sustentável " para o concelho, através da "valorização e preservação" da natureza.

"Apostaremos na limpeza, na criação e homologação de trilhos, numa recolha seletiva de resíduos eficaz, na obtenção do galardão bandeira azul nas zonas balneares do concelho e na adesão a certificações de caráter ambiental quer sejam regionais, nacionais ou internacionais", afirmou.

Francisco Bettencourt defende que para fixar população no concelho é preciso fomentar a criação de emprego e a fixação de empresas através da construção de infraestruturas e "assegurando (às empresas) uma ligação à rede de contactos".

"O parque industrial é determinante para esse objetivo porque temos de criar condições para essas empresas se instalarem cá e não ficarmos à espera de que as empresas apareçam primeiro (…). Criaremos também um centro de negócios com um gabinete especializado onde os empreendedores poderão desenvolver a sua ideia de negócio ligados às redes nacionais e internacionais de empreendedorismo ", disse.

O candidato disse que uma das suas bandeiras de candidatura é a construção de um terminal marítimo, depois da estrutura existente na Horta (Ilha do Faial), Madalena (Ilha do Pico) e Velas (São Jorge).

"É essencial para o desenvolvimento do triângulo o terminal marítimo de São Roque do Pico (…). De notar que o Porto de São Roque do Pico é o terceiro porto da região, depois de Ponta Delgada e Praia da Vitória, que mais carga movimenta, principalmente pela vertente das exportações, pelo que temos de garantir a eficiência dos nossos produtores, são eles que podem dinamizar muito o nosso concelho", disse.

Francisco Bettencourt prometeu ainda, caso seja eleito nas eleições autárquicas, lutar para que o centro de saúde de São Roque do Pico "recupere funcionalidades", como é o caso do laboratório de análises, e um "investimento digno e imprescindível na terceira idade", através de centros de dia em cada uma das cinco freguesias do concelho e da implementação de teleassistência.

Francisco Bettencourt, tem 48 anos, é diretor de planeamento da empresa Portos dos Açores, tem como mandatário José Carlos Garcia e como candidato à assembleia municipal António Domingues.