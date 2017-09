Candidato do PSD à Câmara de Ponta Delgada diz que vai cumprir mandato

O candidato do PSD à Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, afirmou que caso seja reeleito no domingo vai cumprir o mandato até ao fim.

"Não sou um candidato a presidente para quatro meses, como o boato que anda a circular por aí tenta fazer passar, para diminuir a importância desta candidatura", afirmou José Manuel Bolieiro, em declarações à agência Lusa, após uma reunião com o reitor da Universidade dos Açores, no polo de Ponta Delgada da academia.

José Manuel Bolieiro, que assumiu a liderança do maior município dos Açores em 2012, quando a sua antecessora, Berta Cabral, deixou a autarquia para ser candidata à presidência do Governo Regional, sublinhou o apoio da população, que, segundo o autarca, "faz um balanço positivo" do seu trabalho e "tem uma consideração pessoal e política" pela sua personalidade.

"Quero dizer às pessoas, primeiro, a minha expressão de gratidão por esta relação de confiança e o meu compromisso de manter-me assim, ser como sempre fui ao longo destes anos como presidente da Câmara e, portanto, para o próximo mandato que assumo começar e acabar", frisou.

O candidato apelou à participação no ato eleitoral de domingo para "dar no poder local e no município de Ponta Delgada um bom exemplo de participação livre no pensamento, livre na opção, afetuoso e de consciência".

"O meu apelo é para todos, para aqueles que me apoiam, para aqueles que têm outras alternativas e outras opções. A democracia vive da participação", frisou.

Após a reunião na reitoria da Universidade dos Açores, o candidato comprometeu-se "a manter e a alargar a cooperação" com a academia.

José Manuel Bolieiro prometeu celebrar um acordo para que possa ser disponibilizado 'wi-fi' gratuito no campus universitário, em Ponta Delgada, no âmbito do projeto da autarquia de acesso gratuito à internet.

José Manuel Bolieiro assegurou que caso seja reeleito pretende estabelecer um protocolo com a academia para que os alunos possam utilizar o campo de jogos Jácome Correia, anexo ao polo de Ponta Delgada, nos períodos em que a infraestrutura não é utilizado pelos clubes de futebol, assim como Alameda Duque de Bragança, conhecida por Relvão, jardim situado ao lado da universidade.

"Ponta Delgada é uma das poucas cidades que têm uma universidade e que com certeza a distingue no contexto da qualificação dos recursos humanos, mas também no desenvolvimento da economia, do conhecimento e das novas tecnológicas", destacou.