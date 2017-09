Candidato do PS quer Ponta Delgada no projeto das cidades amigas dos idosos

O candidato do PS à Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, defendeu hoje a inclusão do concelho no projeto das "Cidades Amigas das Pessoas Idosas”, no âmbito da sua proposta social para o município.

“Queremos que Ponta Delgada faça parte do projeto das ‘Cidades Amigas das Pessoas Idosas’, no âmbito do qual os mais velhos terão um papel fundamental na monitorização dos aspetos vida da cidade, melhorando as suas vidas”, declarou Vítor Fraga à agência Lusa.

O candidato independente, que reuniu com a Universidade Sénior de Ponta Delgada e com a Associação Seniores de São Miguel, no âmbito de uma ação de pré-campanha para as eleições autárquicas de 01 outubro, disse que os idosos vão, também, desta forma, “contribuir para melhorar a vida da cidade na sua globalidade”.

O projeto "Cidades Amigas das Pessoas Idosas" foi concebido pela Organização Mundial de Saúde e pretende melhorar a qualidade de vida da terceira idade em ambientes urbanos.

Vítor Fraga adiantou que pretende que a gestão do concelho da ilha de São Miguel seja “de todos para todos”, preconizando uma “maior proximidade com todas as pessoas” no sentido de “contribuírem permanentemente para melhorar as condições de vida”.

Para o candidato, os idosos desempenham, nesse contexto, um “papel fundamental pela sua experiência, disponibilidade e vontade de ajudar”.

“A Câmara Municipal de Ponta Delgada tem de aproveitar esta dinâmica, envolvendo todos os munícipes do concelho na procura permanente das melhores condições para ultrapassar todas as dificuldades e encontrar novas soluções para os problemas de hoje e do futuro”, referiu.

O cabeça de lista adiantou que a Universidade Sénior de Ponta Delgada será um “parceiro da câmara”, assim como a autarquia da instituição, no sentido de serem criadas “as melhores condições para que se possam desenvolver estratégias e projetos conjuntos” que “promovam a vida ativa e o contacto intergeracional”.

“Achamos ser fundamental criar estes projetos conjuntos e colocar os mais jovens em contacto com as pessoas mais idosas, passando-lhes a sua energia, impetuosidade, toda uma dinâmica que será complementada com a experiência dos mais idosos com proveitos para o desenvolvimento da sociedade”, acrescentou Vítor Fraga.

A Câmara de Ponta Delgada é liderada pelo PSD, partido que tem cinco mandatos. Os restantes quatro são do PS.