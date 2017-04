Candidato do PS por Ponta Delgada escolhe a mobilidade como bandeira

O candidato do PS à Câmara Municipal de Ponta Delgada, Açores, nas eleições autárquicas de outubro, apresentou como uma das propostas da sua candidatura um novo sistema de mobilidade, a par do investimento e aproximação aos cidadãos.



“Iremos construir duas estações rodoviárias multiserviços, uma na zona da rotunda de Belém e outra na zona confinante à Avenida Príncipe do Mónaco. Simultaneamente, iremos desenvolver dois corredores rodoviários, um a sul e outro a norte, que interligam as duas estações”, declarou Vítor Fraga.

O candidato, que apresentou hoje, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, a sua candidatura, afirmou que o corredor sul vai contemplar a zona litoral da cidade e visa trazer mais pessoas para o centro, de “forma mais cómoda e económica” através de veículos elétricos.

Vítor Fraga, que assume as funções de secretário regional dos Transportes e Obras Públicas no Governo dos Açores, explicou que o corredor norte, que se irá desenvolver nas circulares a Ponta Delgada, pretende assegurar a quem chega às estações rodoviárias o acesso às escolas, hospital e centro de saúde.

O candidato referiu que a sua segunda proposta visa estimular o investimento de outros agentes públicos e privados em projetos de regeneração urbana através do lançamento de um programa “verdadeiramente concretizável a médio prazo”, que contempla o centro histórico e a zona litoral de Ponta Delgada, a par dos centros urbanos das freguesias.

O atual membro do Governo dos Açores apontou que a sua proposta de “aproximação e simplificação” do relacionamento dos cidadãos com a autarquia passa por reuniões de câmara em cada uma das 24 freguesias do concelho, “públicas, abertas à participação e intervenção cívica” de todos.

Vítor Fraga declarou que se apresenta como candidato porque pretende desenvolver um “projeto de desenvolvimento concreto e bem definido” para a próxima década, tendo considerado que “estão por resolver um sem número de questões relacionadas com as estratégias concretas”, como a limpeza, mobilidade, regeneração urbana, política social, dinamização e valorização dos espaços públicos e das freguesias do concelho.

“Perante tanta inércia e falta de visão estratégica não podia ficar parado, de braços cruzados, a ver até onde isto vai parar”, disse o candidato socialista.

Vítor Fraga anunciou, ainda, o lançamento do Fórum Viver Ponta Delgada, cuja primeira sessão vai ter lugar já em maio, e que irá percorrer todas as freguesias do concelho, visando recolher propostas da sociedade para o programa eleitoral da sua candidatura.

Atualmente, a Câmara Municipal de Ponta Delgada é presidida por José Manuel Bolieiro, social-democrata que já anunciou a sua recandidatura ao cargo.