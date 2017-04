Candidato do PS a Santa Cruz da Graciosa assume fixação de jovens como prioridade

O cabeça de lista à Câmara de Santa Cruz da Graciosa, Manuel Avelar Santos, que se candidata a um terceiro mandato, considera que a fixação de jovens é o principal desafio do município.



“Temos de continuar a encontrar formas de fixar jovens. Temos muitas dificuldades, isto é uma ilha pequena, é uma ilha muito envelhecida e precisamos, sem dúvida, de tentar”, adiantou Manuel Avelar Santos em declarações à Lusa.

O candidato socialista referiu que a única autarquia da ilha Graciosa tem vindo a atribuir dez bolsas de estudo anuais para alunos do ensino superior, de forma a ajudar as famílias carenciadas e a incentivar os jovens a regressar à ilha, mas considerou que é necessário que se criem postos de trabalho.

Apesar de reconhecer a importância dos incentivos ao investimento já existentes, Manuel Avelar Santos defendeu que o Estado tem de abrir vagas na função pública e apoiar as entidades privadas para que contratem mais trabalhadores.

“É preciso que o Estado também se abra a fazer contratações. Não é fácil fixar os jovens cá, nós temos essa consciência, mas precisamos, porque isto é uma ilha envelhecida e continua a perder população. Estamos com a pirâmide invertida. São dois óbitos para um nascimento”, frisou.

O candidato do PS às eleições autárquicas de 01 de outubro disse ainda que quer “virar Santa Cruz para o mar”, para aumentar a qualidade de vida da população e atrair turismo qualificado.

Nesse sentido, propõe a criação de uma ciclovia e de um percurso pedestre, no âmbito das obras de proteção da orla marítima entre o Degredo e Santa Catarina.

Aos 58 anos, o professor de História candidata-se a um terceiro mandato na autarquia de Santa Cruz, depois de ter sido vereador da oposição e deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

“Entendemos que ainda há muito a fazer pela Graciosa. A nossa ilha tem tido alguns constrangimentos, principalmente neste terceiro quadro comunitário”, salientou, alegando que o atraso da aprovação das candidaturas a fundos comunitários impediu a realização de algumas obras previstas para o atual mandato.

Segundo Manuel Avelar Santos, só agora arrancou uma obra de remodelação da rede de águas na Graciosa, orçada em cerca de um milhão de euros, mas estão ainda em análise as candidaturas da construção do parque empresarial e da remodelação de algumas vias e dos pauis no centro da vila.

“São situações aflitivas para nós, porque nós temos as condições económico-financeiras para avançar, mas sem a autorização e o apoio destas entidades não podemos”, salientou.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2013, o PS conquistou três mandatos na autarquia de Santa Cruz da Graciosa e o PSD dois.