Candidato do PS à Câmara do Corvo quer concluir projetos estruturantes

O presidente da Câmara do Corvo, José Manuel Silva, justificou hoje a recandidatura como independente na lista do PS à liderança da autarquia mais pequena dos Açores com a necessidade de "concluir projetos estruturantes para o desenvolvimento da ilha".



“Existem projetos que são extremamente importantes e estruturantes. Foram projetos que nós fizemos e gostaríamos de ver a sua conclusão”, afirmou José Manuel Silva, em declarações à agência Lusa. Entre os projetos estruturantes que se "irão estender pelo próximo mandato", José Manuel Silva exemplificou com a substituição na vila da iluminação pública por uma cénica e de baixo consumo, investimento que já está em fase de adjudicação, e a repavimentação da zona histórica da sede do concelho, o único da ilha, a mais pequena dos Açores, com cerca de 440 habitantes. “Há também o projeto do ecomuseu em colaboração com a Direção Regional da Cultura. Até aqui foi feito muito trabalho de gabinete, mas pouco ainda é visível em termos físicos na vila. E este é um projeto, durante os próximos quatro anos, que terá a sua evolução e que terá o seu maior impacto”, acrescentou, salientando que "as grandes obras já passaram um bocadinho à história e agora há que apostar em ser mais seletivo naquilo que se pretende para a ilha". Caso seja reeleito, o autarca garantiu que vai continuar a apostar na resolução da questão da habitação degradada e a fomentar a criação de emprego, frisando que "uma fatia grande do orçamento da câmara vai para custos com pessoal". A questão social será também outra das áreas que vai incrementar, assim como "a aposta num turismo de qualidade". O candidato, de 45 anos e coordenador de aeródromo de profissão, concorreu nas últimas autárquicas também como independente na lista do PS. No passado integrou a Juventude Social Democrata. Atualmente a Câmara do Corvo é presidida pelo PS, que tem três mandatos. O PSD elegeu dois vereadores nas eleições autárquicas de 2013.