Candidato do PS à Câmara das Lajes do Pico aponta emprego como prioridade

O presidente da Câmara das Lajes do Pico e recandidato do PS nas eleições autárquicas, Roberto Silva, definiu como "grandes prioridades" a criação de emprego no concelho e o apoio às famílias mais carenciadas.



“A câmara contratou, através dos programas de ocupação do Governo dos Açores, todas as pessoas que estavam inscritas no Centro de Emprego e está a construir um conjunto de parques empresariais visando a instalação das empresas do concelho”, declarou Roberto Silva à agência Lusa.

O cabeça de lista adiantou que se for reeleito a 01 de outubro pretende continuar a apoiar, através de um regulamento, iniciativas empresariais no concelho, de forma especial no turismo e bem-estar, com o objetivo de gerar postos de trabalho.

Roberto Silva referiu que num município “remoto, com vários problemas, afastado do porto e aeroporto da ilha do Pico, com um nível de desertificação muito preocupante”, outra das prioridades passa por “recuperar financeiramente o município”, estando em curso um processo de saneamento financeiro que ficará concluído em 2022.

Por outro lado, o candidato do PS propõe-se manter o apoio às famílias na habitação degradada, na sequência de um programa que a autarquia desenvolve em parceria com o executivo regional.

Já no âmbito do turismo, é intenção de Roberto Silva desenvolver uma marca relacionada com a cultura baleeira e candidatar esta a Património da Humanidade da UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

No setor dos transportes, o candidato quer, em parceria com os outros dois municípios da ilha do Pico, Madalena e São Roque do Pico, aumentar o número de ligações semanais com Lisboa, pretendendo-se mesmo, em 2020, um voo diário no verão.

Roberto Silva, de 51 anos, é professor e foi presidente de junta de freguesia entre 2005 e 2009, tendo depois assumido as funções de presidente de Câmara Municipal das Lajes do Pico.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2013, PS conquistou três mandatos e o PSD dois.

Lajes do Pico tem cerca de 4.700 habitantes distribuídos por seis freguesias.