Candidato do PS à Câmara da Povoação quer apostar no turismo e no combate ao desemprego

O cabeça de lista do PS à Câmara da Povoação destacou o turismo e o combate ao desemprego como metas da candidatura ao município que assumiu após a saída, a meio do mandato, de Carlos Ávila.



"Embora tenha vindo a diminuir, ainda notamos que há muito desemprego e temos a obrigação de continuar a lutar neste sentido, quer através de apoios sociais, quer através de maiores investimentos que irão ser feitos e que trarão melhores condições a todas as empresas para que possam fazer mais contratações", afirmou Pedro Melo, em declarações à agência Lusa.

O candidato, de 41 anos, contabilista e natural da freguesia da Ribeira Quente, concelho da Povoação, era vice-presidente da autarquia desde outubro de 2009, tendo, em janeiro de 2016, assumido a liderança do município após a saída do socialista Carlos Ávila.

"A câmara estava num processo de falência em 2009 e propusemos não aumentar impostos sobre as famílias e empresas, e a redução da dívida, o que temos conseguido ao longo dos últimos sete anos", garantiu o candidato socialista, afirmando que foi possível reduzir o passivo da autarquia "em mais de 23 milhões de euros nos últimos sete anos sem aumentar qualquer imposto ou qualquer serviço prestado pela câmara às pessoas e empresas".

Pedro Melo sustentou que o executivo camarário "apostou também fortemente em programas ocupacionais" num período de "grande crise ao nível do emprego", permitindo ter "neste último ano, em média em programas ocupacionais, cerca de 300 pessoas", além do investimento de "cerca de 700 mil euros em cada um dos últimos quatro anos".

O candidato do PS referiu ainda que nos últimos anos a câmara optou por não fazer obras que pudessem colocar a autarquia em colapso financeiro.

"Mas, a partir do próximo mandato, temos outras possibilidades de começar a fazer as grandes obras para benefício do concelho e é por isso que me recandidato, pois já demonstrámos que ao nível financeiro sabemos dar resposta e queremos demonstrar que nos próximos anos, ao nível das maiores necessidades que a Povoação tem, também conseguiremos dar as respostas que o concelho anseia", sublinhou.

Ultrapassada a questão da dívida municipal, o candidato disse que a aposta centra-se no emprego para que possam ser criados mais postos de trabalho, nomeadamente nas áreas da restauração e hotelaria, tendo em conta que o turismo "é uma área em forte ascensão".

"Todos os turistas que visitam São Miguel vêm à freguesia das Furnas, um dos principais pontos turísticos da ilha, e o nosso objetivo é fazer com que visitem também outras freguesias do concelho", adiantou Pedro Melo que se vencer as eleições autárquicas a 01 de outubro promete criar "melhores condições para os turistas".

O candidato compromete-se igualmente a dotar as Furnas com mais parques de estacionamento, nomeadamente na zona da Poça da Beija, e no centro da freguesia, onde existem muitos restaurantes.

Nas últimas eleições autárquicas, o PS conquistou quatro mandatos e o PSD um.