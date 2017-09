Candidato do PAN "bastante otimista" com resultado de domingo em Ponta Delgada

O candidato do PAN à Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Neves, manifestou-se “bastante otimista” com o resultado que poderá obter domingo, nas eleições autárquicas, na sequência do crescimento do partido na região.

“Estamos bastante otimistas em relação aos resultados. Desde o ano passado que crescemos cada vez mais e conseguimos demonstrar isso com os votos. Somos a quinta força política na ilha de São Miguel e no concelho de Ponta Delgada”, declarou o candidato aos jornalistas.

Pedro Neves, que esteve em campanha na baixa de Ponta Delgada, disse que o crescimento foi “completamente voluntário, as pessoas estão a dar a confiança” e a “demonstrar que querem mudar” no concelho.

“Não estamos aqui apenas para fazer número, pretendemos um lugar na vereação, na assembleia municipal e na assembleia de freguesia de São Pedro, na qual apresentamos uma candidata”, afirmou o candidato.

O cabeça de lista considerou que os restantes candidatos promoveram uma “campanha com asteroides”, afirmando que a do PAN “é sustentável todos os dias durante o ano, não só para as autárquicas”.

O candidato apelou à confiança no PAN, afirmando que “já está na altura de mudar, não se podendo dar sempre a mesma confiança aos dois partidos que há 40 anos meteram o concelho no estado em que se encontra neste momento”.

“É preciso dar mais confiança aos outros partidos e o PAN tem essa capacidade de trabalho tanto a nível nacional como regional, em todas as ilhas. No concelho de Ponta Delgada somos bastante fortes e as pessoas sabem-no”, declarou o candidato.

O dirigente do PAN apelou à pluralidade partidária na Câmara Municipal de Ponta Delgada, considerando que quanto mais partidos estiverem representados “será melhor para a democracia e para os próprios cidadãos”.

“Com mais políticos com ideias completamente diferenciadas de nós e dos outros partidos maiores é que existirá uma democracia muito mais expansiva para todos os cidadãos do concelho de Ponta Delgada”, referiu Pedro Neves.

São candidatos à Câmara de Ponta Delgada o atual presidente, José Manuel Bolieiro (PSD), Vítor Fraga (PS), Bruna Almeida (CDS-PP/PPM), Kol de Carvalho (BE), Rui Teixeira (CDU), Pedro Neves (PAN) e José Azevedo (Livre).

As eleições autárquicas realizam-se no próximo domingo, dia 01 de outubro.