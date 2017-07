Candidato da CDU à Câmara de Ponta Delgada quer água mais barata

O candidato da CDU à Câmara de Ponta Delgada nas eleições autárquicas de outubro, Rui Teixeira, considerou hoje que é possível reduzir a despesa das famílias com o abastecimento de água e incrementar a separação dos resíduos.



Numa conferência de imprensa junto dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada, o candidato sublinhou que uma das propostas do programa eleitoral da CDU é a redução para metade da tarifa social do abastecimento de água.

O objetivo da CDU é de alargar o leque de famílias abrangidas por este tarifário "a todas as residências onde o rendimento per capita seja inferior a 75% do salário mínimo regional".

Eliminar as taxas fixas (que podem ter um custo até 7,71 euros), reduzir o custo dos 2.º, 3.º e 4.º escalões para metade e eliminar a cobrança do 1.º escalão constam ainda da proposta, que defende o cálculo destes em função do número de elementos do agregado familiar.

"Consideramos que é possível embaratecer a água que é cara comparativamente com outros concelhos do país e tendo em conta as nossas condições de acesso e tratamento", sustentou Rui Teixeira.

A criação de um programa de apoio aos cidadãos para ajudar à ligação ao sistema de esgotos das famílias que já o pagaram durante anos, mas sem o usarem, é outra das medidas preconizadas pela CDU que, no âmbito do tarifário geral e familiar, defende a redução do custo dos quatro escalões da água.

"Não desistiremos de tornar isto mais barato. Isto significaria, por exemplo, dois euros num consumo de oito metros cúbicos de água e achamos que é possível ir depois mais longe durante estes quatro anos de mandato", explicou o candidato.

Rui Teixeira afirmou ainda ser necessário um trabalho próximo dos cidadãos na promoção da redução do desperdício de água, numa articulação entre o município e as juntas, e propõe um programa específico para recolha de resíduos com maior importância "pelo elevado valor e impacte ambiental", como "pilhas e baterias, óleos usados e eletrónica".

A candidatura da CDU sublinhou, também, a importância de generalizar a recolha de embalagens, papel e vidro junto das residências do concelho de Ponta Delgada e a redução da fatura dos resíduos e saneamento em função da separação feita.

A Câmara de Ponta Delgada é liderada pelo PSD que tem cinco dos nove mandatos, cabendo ao PS os restantes quatro.