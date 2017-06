Candidato da CDU à Câmara da Praia da Vitória quer combater "paralisia económica"

O cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal da Praia da Vitória, António Fonseca, elegeu como bandeiras o combate ao desemprego e à "paralisia económica", sem esquecer os "problemas sociais".



António Fonseca, militante e dirigente do PCP/Açores, de 55 anos, funcionário do partido, declarou à agência Lusa que as famílias "estão a sentir há algum tempo" os efeitos negativos destas problemáticas, que "são gravíssimas", pelo que é necessário "encontrar novas políticas e soluções".

"Nos últimos anos, da parte da autarquia e do Governo Regional [ambos do PS] as políticas promovidas falharam porque a situação continua a agravar-se", considerou.

O candidato referiu que o desemprego do concelho resulta da situação económica associada à redução do efetivo militar norte-americano na base das Lajes, sustentando que o município "deve usar dos mecanismos que dispõe para criar alguns projetos visando gerar soluções de emprego sustentável".

António Fonseca defendeu, por outro lado, que "as situações de precariedade" na autarquia da ilha Terceira devem ser resolvidas, passando os trabalhadores nesta situação a efetivos.

Ainda sobre a base, o cabeça de lista da CDU salientou como uma "necessidade imperiosa" a resolução dos problemas ambientais decorrentes da presença norte-americana nas Lajes.

"Não se conhece a situação em profundidade, mas há indícios graves de contaminação sem que o seu nível seja conhecido ou as áreas envolvidas. Conhecemos o que tem surgido na comunicação social, mas a situação vai muito para além disso", referiu o candidato.

O dirigente comunista reivindicou ainda uma "informação concreta" do Governo dos Açores e município sobre esta situação, uma vez que se trata de uma questão de saúde pública que "afeta as populações".

Em 2005, num estudo realizado pelos militares norte-americanos, foram identificados 35 locais contaminados com hidrocarbonetos e metais pesados nos solos e aquíferos da ilha Terceira, onde está sediada a base das Lajes. A contaminação foi confirmada, em 2009, por estudos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

Nas eleições autárquicas de 2013, o PS obteve 65,13% e cinco mandatos e o PSD 26,13% dos votos, elegendo dois vereadores.

Além de António Fonseca, são candidatos à Câmara da Praia da Vitória nas eleições de 01 de outubro Tibério Dinis (PS), Cláudia Martins (PSD) e Andreia Vasconcelos (CDS-PP).