Candidata do CDS-PP/PPM por Ponta Delgada quer reestruturar rede de mini-bus

A candidata da coligação CDS-PP/PPM à Câmara Municipal de Ponta Delgada, nos Açores, Bruna Almeida, defendeu hoje a reestruturação da rede de mini-bus, bem como a melhoria do arrendamento jovem, a par do empreendedorismo.

“No que depende (nos transportes) da responsabilidade da Câmara Municipal, defendemos a reestruturação das linhas de mini-bus existentes e a inclusão de novas rotas que possam dar mais mobilidade à sociedade e às pessoas que aqui vivem no concelho”, afirmou a gestora comercial, de 30 anos.

A candidata, que falava na apresentação oficial da sua candidatura, nas Portas da Cidade, junto ao edifício do município de Ponta Delgada, considerou ser “essencial apostar” no empreendedorismo jovem, apoiar as empresas e o comércio tradicional.

Bruna Almeida, que destacou a juventude da candidatura que lidera, quer, ainda, no capítulo da habitação, “melhorar o arrendamento jovem” no maior concelho dos Açores.

Questionada sobre se não receia que a sua candidatura possa ser interpretada como exclusivamente direcionada para os jovens, a cabeça de lista declarou que as medidas que anunciou “não são exclusivamente para estes, abrangendo todos os setores”, exemplificando com medidas concretas para os idosos que vão constar do seu programa eleitoral.

Artur Lima, líder do CDS-PP/Açores, por seu turno, destacou o “contributo cívico” desta "candidatura jovem" por Ponta Delgada, uma vez que a participação cívica nos Açores “é a menor da Europa”, acrescentando que se está perante uma proposta diferente que “é capaz de se impor”.

Já o líder regional do PPM, Paulo Estevão, considerou ser “muito importante” surgir uma candidatura em Ponta Delgada que “dá uma oportunidade às pessoas na área cívica”, considerando que tanto as candidaturas socialista como social-democrata estão identificadas com partidos que estão no poder regional há mais de 20 anos (PS) e no municipal há “muitíssimos anos” (PSD).

Integram a lista de candidatos da coligação CDS-PP/PPM, além de Bruna Almeida, o advogado e professor Artur Ponte, o fisioterapeuta Luís Duarte, a monitora Ana Rebelo, Frederico Moniz, licenciado em Comunicação Social e Cultura, Paula Avelar, Lina Avelar, assistente social, Nuno Câmara, técnico agrário, e Jorge Corrêa, estudante de mestrado.

À Assembleia Municipal de Ponta Delgada candidata-se o empresário Rui Matos.

Integram o executivo da Câmara Municipal de Ponta Delgada, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que se recandidata, quatro elementos do PSD, um dos quais como independente, e três membros do PS.