Candidata da coligação CDS-PP/PPM quer devolver IRS às famílias de Ponta Delgada

A candidata da coligação CDS-PP/PPM à Câmara Municipal de Ponta Delgada, nos Açores, Bruna Almeida, defendeu a devolução da taxa de cinco por cento do IRS às famílias do concelho, visando aumentar o seu orçamento.

"Defendemos a devolução dos cinco por cento do IRS às nossas famílias. É uma medida fundamental que tem por base aumentar o seu orçamento anual, constituindo um apoio financeiro que é bem-recebido por parte das pessoas", declarou a candidata aos jornalistas.

A cabeça de lista da coligação "Juntos por Ponta Delgada", acompanhada do líder do CDS-PP nos Açores, Artur Lima, esteve hoje numa ação de rua na baixa da cidade de Ponta Delgada.

A gestora, de 30 anos, militante centrista, adiantou que esta medida já foi implementada em mais de 100 municípios em todo o país, sendo que no arquipélago apenas duas autarquias a adotaram, uma das quais a Câmara Municipal das Velas, liderada pelo CDS-PP.

A candidata por Ponta Delgada às eleições autárquicas de 01 de outubro afirmou que tem sido alvo de uma "abordagem muito positiva" da parte dos eleitores durante a campanha eleitoral, resultado do "trabalho consciente e responsável que tem sido apresentado" pela candidatura que lidera.

Para Bruna Almeida, Ponta Delgada terá que ser um concelho "mais humano, preocupado com as suas gentes e necessidades das pessoas", tendo realçado que pretende "estar próxima dos cidadãos" para conhecer os seus problemas e gerar respostas.

O líder do CDS-PP/Açores destacou, por seu turno, a "juventude, força e garra" da candidata, apelando aos eleitores de Ponta Delgada que "reconheçam esta vontade de trabalhar em prol do concelho" e a forma de "estar descomprometida" na política de Bruna Almeida.

Do programa eleitoral da candidata, para além da devolução do IRS, destaca-se a reestruturação da rede de 'mini-bus' de Ponta Delgada, bem como a melhoria do arrendamento jovem, a par do empreendedorismo.