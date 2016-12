Candelária e Barcelona no grupo A da Liga Europeia

Para além destas, o grupo A da competição fica completo com os espanhóis do Igualada e os franceses do Dinan Quevert



O sorteio dos grupos da Liga Europeia de hóquei em patins, temporada 2012/2013, ditou que o Candelária jogue com os espanhóis do Barcelona e do Igualada, assim como com os franceses do Dinan Quevert.

Esta é a composição do grupo A da competição, sendo que para além da formação da ilha do Pico competem nesta prova os clubes portugueses Benfica, FC Porto e Oliveirense.

O campeão nacional em título, Benfica, vai defrontar os espanhóis do Réus e os italianos do Viareggio, num grupo C da Liga Europeia de hóquei em patins, no qual os alemães do Cronenberg são, em teoria, a equipa mais fraca.

Com o processo disciplinar do campeão europeu, o espanhol Liceo da Corunha, ainda em curso, FC Porto e Oliveirense ainda não têm a certeza das quatro equipas que vão defrontar, após o sorteio hoje realizado em Paredes.

A Oliveirense vai defronta os italianos do Valdano, os suíços de Geneve RHC, podendo ainda defrontar o Liceo ou o Noia, enquanto os “dragões” têm no seu grupo os transalpinos do Amatori Lodi e os franceses do Saint Omer, numa “poule” em que o Noia pode ser substituído pelo Blanes.

A primeira jornada da fase de grupos está marcada para 11 de novembro, com os dois primeiros de cada grupo a apurarem-se para os quartos de final.