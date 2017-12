Cancelados voos da easyJet entre Lisboa e Londres devido a mau tempo no Reino Unido

Os voos da Easyjet entre Lisboa e Luton, junto a Londres, foram hoje cancelados devido ao mau tempo no Reino Unido, que levou ao fecho temporário do aeroporto e provocou atrasos.

Devido ao mau tempo que hoje se faz sentir em grande parte do Reino Unido, incluindo nevões, o tráfego aéreo está a ser afetado.

O aeroporto de Luton, a norte de Londres, esteve mesmo temporariamente fechado de manhã, o que levou ao cancelamento de voos da easyJet desde e para Lisboa.

A companhia área disse, em comunicado enviado à Lusa, que foi dada aos passageiros “a opção de transferir os seus voos sem custos ou obter o reembolso” do dinheiro.

No total, a easyJet teve de cancelar 155 voos na operação de hoje em toda a Europa, enquanto outros voos estão a sofrer atrasos significativos.

“A segurança e bem-estar dos passageiros e da tripulação é maior prioridade da easyJet”, afirmou a empresa.

O aeroporto de Luton publicou, perto das 14h00 (hora de Lisboa), uma nota oficial no seu ‘site’ a indicar que já reabriu totalmente as pistas de chegada e partida dos aviões, devendo, contudo, ainda demorar ainda a normalizar a operação.

O mau tempo hoje em grande parte do Reino Unido levou também ao fecho do aeroporto de Birmingham (no centro da Inglaterra) durante toda a manhã, com dezenas de voos cancelados, atrasados ou desviados para outros aeroportos britânicos, tantos nas chegadas como nas partidas.

O transporte ferroviário de passageiros também foi hoje interrompido em grande parte da Inglaterra e do País de Gales e várias estradas foram fechadas devido a avarias ou colisões de veículos provocadas pelo mau tempo.