Cancelado voo da SATA com origem em Lisboa e destino final Boston

António Portugal explicou que o voo deveria ter saído de Lisboa às 12:50, tendo como primeiro destino Ponta Delgada, nos Açores, e destino final Boston, "mas não saiu por razões técnicas".

"A ligação Lisboa-Ponta Delgada tinha 200 passageiros e a ligação Ponta Delgada-Boston 150 passageiros", esclareceu António Portugal.

Segundo o responsável, os passageiros do voo Lisboa-Ponta Delgada chegam hoje às 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa) aos Açores e os de Lisboa com destino a Boston, 15 no total, seguem num voo da TAP na sexta-feira.

"Os passageiros da ligação Ponta Delgada--Boston estão protegidos num voo que vai sair às 17:30 de sexta-feira", explicou.

O porta-voz da transportadora referiu ainda que "os 16 passageiros de Boston para Lisboa foram protegidos num voo da TAP", sendo que "os passageiros para o voo Boston-Ponta Delgada, num total de 180, vão também ser protegidos num voo de sexta-feira proveniente de Providence".

"Os passageiros ficaram, naturalmente, desagradados, mas a SATA providenciou o alojamento e refeições, bem como os voos para o respetivo transporte", acrescentou António Portugal.

SR // ROC

Lusa/Fim