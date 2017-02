Canceladas viagens marítimas na quinta-feira entre Faial, Pico e São Jorge

A Atlânticoline anunciou o cancelamento na quinta-feira da viagem Faial-Pico-São Jorge, devido ao mau tempo.



Em comunicado, a Atlânticoline informa que "atendendo à forte ondulação esperada" na quinta-feira no grupo central do arquipélago, com ondas entre os cinco e sete metros, as ligações previstas para a Linha Verde, entre Faial, Pico e São Jorge, estão canceladas.

"A Atlânticoline irá monitorizar a evolução das condições do mar ao longo do dia e, caso se verifiquem melhorias significativas que assim o permitam, será efetuada uma viagem extraordinária ao final do dia de amanhã [quinta-feira]", adianta a empresa.

Hoje, devido ao agravamento do estado do tempo no arquipélago, as ligações da Linha Verde também não se realizaram.

Já a ligação entre a Horta, na ilha do Faial, e Madalena, no Pico, realizou-se hoje com normalidade, não estando previsto para já o cancelamento na quinta-feira, acrescentou fonte da empresa.

O IPMA colocou sete ilhas dos Açores sob aviso vermelho, que corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, para agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 18 metros de altura, vigora para o Corvo e Flores até às 17:00 locais, passando depois a aviso laranja e, posteriormente, a amarelo.

Nestas duas ilhas do grupo ocidental, o IPMA tem também um aviso laranja para vento, igualmente até às 17:00, prevendo-se rajadas até 110 kms/h, passando depois para amarelo.

Nas cinco ilhas do grupo central, o aviso vermelho para agitação marítima, com ondas que podem atingir os 16 metros, mantém-se entre as 19:00 e 21:00 locais. Até lá está em vigor um aviso laranja, que vai continuar após o vermelho, sucedendo-lhe um amarelo.

As ilhas - Faial, Pico, Graciosa, Terceira e São Jorge - estão também sob aviso amarelo para vento até às 20:00, podendo chegar aos 100 kms/h.

No grupo oriental, Santa Maria e São Miguel, o aviso amarelo para agitação marítima começa às 22:00 e prolonga-se até às 08:00 de quinta-feira.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo, que lhe sucede na escala, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.