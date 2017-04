Canceladas viagens entre Faial e Terceira

A transportadora aérea SATA cancelou hoje a ligação Terceira/Horta/Terceira, afetando 74 passageiros, devido ao mau tempo que se regista no arquipélago dos Açores, disse à agência Lusa o porta-voz da companhia.



António Portugal adiantou que as condições meteorológicas na ilha do Faial impediram a realização daquela ligação efetuada pela SATA Air Açores, que assegura os voos entre as nove ilhas açorianas, acrescentando que devido ao mau tempo há também a registar alguns atrasos na ligação Lisboa/Pico, da Azores AirLines, e no voo Ponta Delgada/Pico.

Segundo o porta-voz da companhia aérea açoriana, na ligação Terceira/Horta cancelada estavam previstos embarcar 60 passageiros e da Horta para a Terceira iriam viajar 14 passageiros.

Devido à agitação marítima, os portos da Casa, na ilha do Corvo, e das Poças em Santa Cruz das Flores, estão hoje encerrados à navegação.

Em comunicado, o capitão do Porto da Horta, Rafael da Silva, determinou o fecho dos portos a toda a navegação.

No porto da Madalena, ilha do Pico, a autoridade marítima proibiu a navegação a embarcações com menos de 12 metros.