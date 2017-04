Canábis mais segura do que os opioides para aliviar as dores dizem os americanos

Os norte-americanos consideram que é mais seguro usar canábis do que opioides para aliviar a dor, segundo resultados de uma pesquisa hoje divulgados.



Um novo estudo da Yahoo/Marist mostra que dois terços dos entrevistados consideram que drogas opioides sintéticas, provenientes do ópio e da heroina e que atuam nos recetores neuronais, como o ‘Vicodin’ ou o ‘OxyCoutin’, são “mais arriscadas” do que a canábis, mesmo quando os medicamentos são prescritos por um médico.

Um quinto dos entrevistados considerou a canábis mais arriscada do que os opioides, enquanto os restantes não tinham a certeza.

A maioria dos que responderam à pesquisa disse que a canábis deveria ser legal para uso médico. No entanto, não estavam confortáveis com as crianças e mulheres grávidas que poderiam usar esta droga para tratar problemas médicos.

A pesquisa foi realizada por telefone a 1.122 adultos em março passado e teve uma margem de erro de cerca de 2,9 pontos percentuais.