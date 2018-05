Campo de São Francisco começa a ser preparado para o Dia de Portugal

As comemorações do '10 de junho', sublinha uma nota de imprensa da autarquia, "acontecem pela primeira vez em Ponta Delgada e envolvem uma imensa logística que obrigada precisamente à retirada de todos os obstáculos atualmente existentes no Campo de São Francisco, desde o local onde se situa a Estátua do Emigrante até ao canto que dá acesso à Avenida Roberto Ivens".

No dia, prevê a CMPD, "vão estar mais de 1.500 militares e centenas de entidades regionais e nacionais para celebrar o Dia de Portugal", pode ler-se.



A autarquia, presidida por José Manuel Bolieiro, apela, por isso, "à compreensão dos munícipes para a presente situação, que, como tudo indica, é temporária".