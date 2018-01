Campeões Warriors voltam a vencer Cavaliers na segunda reedição da final

Tal como no encontro do dia de Natal, os californianos foram mais fortes e somaram a 13.ª vitória consecutiva fora de casa, com Kevin Durant em destaque, ao marcar 32 pontos e fazer oito assistências.

Stephen Curry juntou 23 pontos e oito assistências, Klay Thompson marcou 17 e Draymond Green fez 11 pontos, 16 ressaltos e nove assistências.

Do lado dos Cavaliers, LeBron James voltou a ser o melhor, com 32 pontos, oito ressaltos e seis assistências.

Os Warriors, que não perdem desde 22 de novembro de 2017 fora de casa, mantêm-se como líderes da Conferência Oeste e têm o melhor registo da NBA, com 36 vitórias e nove derrotas.

Com a quarta derrota consecutiva, os ‘cavs’ seguem no terceiro lugar do Este, com 26 triunfos e 17 derrotas, e até podiam ter sido apanhados pelos Miami Heat, caso estes não tivessem perdido em casa dos Chicago Bulls, por 119-111.