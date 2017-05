Campanha do Banco Alimentar de sexta-feira a domingo

O Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel promove, entre sexta-feira e domingo, uma nova recolha de alimentos



"Todos os interessados em contribuir poderão fazê-lo, de 26 a 28 de maio, entregando sacos com alimentos nos postos de recolha, através do endereço www.alimentestaideia.net, adquirindo vales nas caixas de algumas lojas (sendo que o prazo destas ações termina no dia 04 de junho) ou, ainda, deixando alimentos diretamente no armazém sede, na rua de S. Joaquim”, em Ponta Delgada.

No ano de 2016, as duas campanhas de recolha do Banco Alimentar Contra a Fome de S. Miguel resultaram na angariação de 40.925 quilogramas de alimentos.

Desde janeiro até ao mês de abril, o banco distribuiu por todas as freguesias da ilha “um total de 2.056 cabazes, numa média de 343 famílias apoiadas mensalmente, o que permitiu apoiar 4.902 pessoas”, sendo que 1.760 são menores.

A próxima campanha terá 50 postos de recolha, espalhados por toda a ilha.