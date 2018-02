Camiões preparam centenas de milhares de sacos para a Batalha das Limas

Sabendo-se que um quilo de sacos de plástico (com uma micragem de 0,6) equivale a cerca de 200 unidades, pode-se facilmente calcular que os oito camiões que farão parte da batalha estarão munidos de 200 mil sacos. Isto não fazendo contas aos muitos quilos de sacos adquiridos com uma micragem de 0,3, porque, se for esse o exercício, o número de unidades plásticas passa a significar o dobro.

Por essa razão, as organizações dos camiões inscritos já trabalham para garantir que quem passar na Marginal, a 13 de fevereiro, não escapa à molha. Na 'ronda' feita pelo Açoriano Oriental, foi possível voltar a ver-se participantes de todas as idades nos preparativos para o grande dia e, como tal, constatar-se que aquela que é uma das mais singulares celebrações de Carnaval no mundo tem larga margem para continuar.

Este ano, 'Santa Canalha' (da freguesia de Santa Clara), 'Sempre Presentes' (de São José), 'Red Boys' (de São Roque), 'Pico das Canas - Os Mercenários' (do Livramento), 'Tropa de Elite' (da Fajã de Cima), Arquinha (de São Sebastião) e os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada são as sete equipas inscritas (ver fotos).

Como nos últimos anos, a Batalha das Limas vai decorrer entre as 15h00 às 19h00, pelo que a circulação automóvel ficará proibida no sentido poente/nascente, desde a Praça Vasco da Gama até ao Clube Naval, e o trânsito condicionado na Avenida Infante Dom Henrique e Avenida Doutor João Bosco Mota Amaral.