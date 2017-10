O Movimento Vencer e Viver do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove na quinta-feira a caminhada solidária “Vive a Vida”, na Praia da Vitória, na ilha Terceira.

Trata-se de uma parceria com a câmara que começa às 10:30, com concentração junto aos Paços do Concelho.

As inscrições podem ser efetuadas na Câmara Municipal da Praia da Vitória ou no Núcleo Regional dos Açores da Liga, em Angra do Heroísmo.