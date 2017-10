Caminhada Contra o Cancro da Mama a 13 de outubro

O GAD - Gabinete de Apoio ao Desporto da Câmara Municipal de Ponta Delgada irá realizar, no dia 13 de outubro, sexta-feira, uma caminhada Contra o Cancro da Mama.

Esta caminhada irá decorrer, às 20h30, entre as Portas da Cidade e a piscina do Forno da Cal, local onde haverá uma largada de balões de ar quente, antes do regresso às Portas da Cidade.



Todos os interessados podem inscrever-se nesta iniciativa, pelo valor mínimo de 4€, dirigindo-se ao GAD (de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30, na Rua Eng. José Cordeiro, nº 23), através do telefone 296 288 111 ou do email gad@mpdelgada.pt.



Os participantes desta caminhada solidária têm direito a um kit caminhada, que inclui uma t-shirt, uma garrafa de água e um balão de ar quente, um laço rosa e panfletos informativos da Liga Portuguesa Contra o Cancro.