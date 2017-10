Caminhada a favor da Liga Contra o Cancro

A caminhada terá início às 20h30, junto às Portas da Cidade, e irá culminar no Forno da Cal, onde serão lançados balões de ar quente, regressando depois ao ponto de partida nas Portas da Cidade. Associadas à iniciativa, que pretende alertar para a importância de hábitos saudáveis para a prevenção do cancro da mama e angariar verbas para a Liga, estão a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a SportZone.

As inscrições podem ser efetuadas no Gabinete de Apoio ao Desporto da autarquia (localizado rua Eng.º José Cordeiro, n.º 23, em São Pedro), ou através do telefone 296 288 111 ou email gad@mpdelgada.pt, sendo que estas podem ser realizadas mediante a aquisição do kit pelo preço mínimo de quatro euros.