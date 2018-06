Câmara sobe apoio ao Walk&Talk para 20 mil euros

Na assinatura do protocolo com a Anda&Fala – Associação Cultural, promotora do evento, o presidente da CMPD afirmou que o apoio financeiro resulta de um esforço do município, que “conhece o trabalho e os bons resultados do Walk&Talk, que asseguram notoriedade e notabilidade a Ponta Delgada”.

Citado pela nota informativa municipal, José Manuel Bolieiro manifestou-se convicto de que “o impulso da iniciativa, da criatividade, da promoção e da valorização dos promotores é, também, um beneficio para a sociedade”.

No ano passado, o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada foi de 18,500 euros e em 2016 de 11 mil.