Câmara recebe sexta-feira projeto do 'novo' Monte Palace

A Level Constellation vai entregar esta sexta-feira, às 15 horas, ao presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada o projeto do novo hotel Monte Palace, que passará a ter nova designação.

Para o hotel, referem os proprietários em nota de imprensa, "a Level Constellation promete uma unidade de referência de 5 estrelas, que deverá marcar o panorama da hotelaria regional, apresentando valências únicas que a empresa espera vir a revelar ainda em 2018".

Os promotores do novo projeto, deixam ainda "a garantia de acesso futuro dos açorianos e turistas em geral à cobertura do edifício, onde os esperará um roof-top com bar e cafetaria, de onde poderão continuar a usufruir das magníficas vistas para a Lagoa das Sete Cidades".