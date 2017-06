"Câmara quer Museu da Aviação em Santana" é a manchete do Açoriano Oriental

A intenção da Câmara da Ribeira Grande de recuperar a torre de controlo do aeródromo de Santana para o Museu da Aviação, em vez da localização inicial prevista para o centro da cidade, está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira,26 de junho de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a nova sinalização com bandeiras das zonas seguras para banhos nas praias, que foi estreada na Ribeira Grande.

"Santa Clara começa pré-época com 30 jogadores" e "SATA com A340 pela primeira vez em Ponta Delgada" são outros destaques do jornal.